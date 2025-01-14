На Вологодчине из-за короткого замыкания сгорели два дома

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Пожар

Аварийный режим работы электросети стал причиной двух пожаров в Вологодской области за 13 января. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Вологодской области.

Первое происшествие случилось около трёх часов дня в деревне Дулово Вологодского округа. К тушению были привлечены 8 специалистов МЧС и 4 единицы техники. Пожар удалось ликвидировать на площади 120 квадратных метров. По словам хозяев, в доме никого не было больше недели.

Вечером того же дня в половине одиннадцатого произошло возгорание дома в деревне Ершово Шекснинского района. Хозяин услышал треск со стороны бойлерной. Там загорелась стена, на которой располагался электрощиток. Мужчина с женой и двумя детьми поспешил выйти на улицу. Огнеборцы ликвидировали пожар на площади 40 квадратных метров. В тушении участвовали 5 человек и 2 единицы техники.

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пожар короткое замыкание МЧС
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Вологодской области
 

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