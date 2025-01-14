В Череповце фасады 11 зданий приведут в порядок

В 2025 году в городе металлургов отреставрируют фасады одиннадцати зданий. Средства на эти цели выделены по инициативе губернатора Вологодской области. Об этом в своих соцсетях рассказал мэр Череповца.

«Капремонты этого года станут продолжением программы, стартовавшей в 2024 году. Тогда в Череповце обновились 10 исторических зданий. Георгий Филимонов поручил выделить на это 89 миллионов рублей», — отметил Вадим Германов.

В программу ремонта в этом году попали башни-близнецы возле Октябрьского моста, Дом знаний, здания на перекрестке улиц Металлургов – Сталеваров. Кроме того, продолжится ремонт двухэтажных домов на улице Карла Маркса.

Все работы завершатся осенью этого года.