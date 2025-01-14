В Череповце ликвидировали нелегальную мастерскую по изготовлению оружия

Двое жителей Череповца участвовали в восстановлении оружия кустарным способом. В отношении них возбуждены уголовные дела. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Вологодской области.

Череповчанин 1961 года рождения приобретал охолощенное оружие, после чего передавал их своему 39-летнему подельнику, который вносил изменения в конструкцию и приводил оружие в состояние, пригодное для стрельбы.

В ходе проведения обысков, в том числе по местам жительства фигурантов, сотрудниками УФСБ из незаконного оборота изъято 38 единиц огнестрельного оружия, более 3 кг взрывчатых веществ, свыше 14 тысяч патронов различного калибра, 17 взрывных устройств, 74 единицы холодного оружия, 7 приборов для бесшумной стрельбы, а также инструменты, составные части и механизмы, предназначенные для изготовления и переделки огнестрельного оружия.

В зависимости от роли каждого череповчане обвиняются в изготовлении огнестрельного оружия, совершенном группой лиц по предварительному сговору, изготовлении боеприпасов, приобретении, хранении, сбыте, ношении, перевозке огнестрельного и газового оружия, взрывчатых веществ.