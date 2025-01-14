Вологжанин разбился при падении с восьмого этажа

[ Происшествия ]

В Вологде неизвестный мужчина выпал с балкона, расположенного на восьмом этаже десятиэтажного дома. По данным Telegram-канала «Спасатели на связи», происшествие случилось в доме №10 по улице Ягодной.

Официальной информации о происшествии пока нет. В региональном управлении следкома рассказали ИА «Вологда регион», что сотрудники ведомства выехали на место происшествия.

Вологодские Telegram-каналы уточняют, что этот дом на улице Ягодной был заселен около 8 лет назад по программе предоставления жилья детям-сиротам.

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