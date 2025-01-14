Череповчанин украл из ювелирного магазина 21 золотое кольцо

В Череповце 40-летний местный житель украл из ювелирного магазина, расположенного на проспекте Победы, 21 ювелирное кольцо. О краже стало известно от представителя торговой точки, который заявил, что в результате кражи ему причинен ущерб в сумму более 400 тысяч рублей.

«Изучив записи с камер видеонаблюдения, полицейские установили, что неизвестный, воспользовавшись отсутствием на рабочем месте продавца, открыл незапертый прилавок, накрытый тканью, забрал из выдвижного ящика золотые изделия и скрылся», - рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Подозреваемый в краже ювелирки был задержан в квартире своих знакомых. Одно из колец он успел сдать в ломбард, еще одно подарил приятелю. Судьбу остальных 19 колец сейчас устанавливает полиция. По факту кражи возбуждено уголовное дело.