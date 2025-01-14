Квартет вологодских легкоатлетов взял золото в эстафете на первенстве округа

Мужская команда Вологодской области стала победителем первенства СЗФО по лёгкой атлетике в эстафете 4x200 метров.

Вологодский квартет в составе Максима Попова, Владимира Захарова, Артемия Кудина и Ильи Попова занял первое место с результатом 1.34,56.

Чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа по легкой атлетике в закрытых помещениях прошло в Ярославле в выходные.

Сборная Вологодской области была представлена во всех возрастных группах. В команду были включены представители легкоатлетического спортивного клуба «Череповец» - 15 человек. Вологжане заняли 1 место в чемпионате Федерального округа среди мужчин и женщин, 2 место первенства среди молодёжи до 20 лет, и 3 место в возрастной группе U23.