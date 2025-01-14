Пожилую жительницу Нюксенского округа убили из-за денег

[ Происшествия ]

В поселке Игмас Нюксенского округа в выходные дни была убита 80-летняя женщина. Ее труп с ножевыми ранениями в грудь был обнаружен в воскресенье в квартире дома по улице Школьной.

Как пояснили в региональном управлении следственного комитета, по подозрению в убийстве в настоящее время задержан 36-летний местный житель, который ранее уже отбывал наказание за разбойное нападение.

«Учитывая, что из квартиры потерпевшей пропали денежные средства и иное имущество, в настоящее время выполняются необходимые следственные действия для определения квалификации деяния», - рассказали в ведомстве.

Следствие намерено ходатайствовать о заключении подозреваемого под стражу.

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