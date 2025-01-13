Вологодские синоптики обещают температурные качели

Погода на предстоящей неделе в Вологодской области сохранит изменчивый характер. Сегодняшний антициклон, который принес резкое похолодание, уже завтра утром сменится теплым фронтом, который придет в регион, начиная с западных районов. Днем прогнозируются небольшие осадки и потепление от 0 градусов в западных районах до слабоотрицательных температур в центре и на востоке. В среду также ожидается оттепель с мокрым снегом и дождем.

«В ночь на четверг под влиянием очередного промежуточного гребня, кратковременное похолодание до -10 градусов, на северо-востоке до -14 градусов. Днем регион пересечет следующий теплый фронт, что приведет к усилению осадков, гололедным явлениям и оттепели в западной половине области (до +2 градусов), на востоке до -3 градусов», - рассказали в вологодском Гидрометцентре.

В пятницу и в выходные дни оттепель сохранится, а среднесуточная температура превысит норму на 8-9 градусов.

По предварительным данным, похолодание наступит только в третьей декаде января.