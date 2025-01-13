Десятилетнего ребенка сбили на «зебре» в Вологде

[ Происшествия ]

В Вологде 10-летний ребенок попал под колеса отечественного автомобиля Лада Калина. Происшествие случилось сегодня около половины девятого утра у дома 76 по улице Чернышевского.

По информации пресс-службы регионального УМВД, мальчик переходил дорогу на зеленый сигнал светофора. В свою очередь водитель отечественного автомобиля пытался проскочить перекресток на красный свет.

«Пешеход с различными травмами доставлен в медицинское учреждение», - уточнили в полиции.

Как пишут Telegram-каналы, в настоящее время на улице Чернышевского образовалась большая пробка.

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