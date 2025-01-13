Вологодские ученые подсчитают объемы рыбы в местных водоемах

Вологодские ученые оценят рыбные запасы в местных водоемах. В декабре прошлого года сотрудники Вологодского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии собрали ихтиологический материал в крупнейших водоемах региона – озерах белое, Воже и Кубенское, а также в Шекснинском водохранилище.

«Рыбу ловили ставными сетями, в уловах преобладали судак, щука и лещ. Сейчас специалисты проводят камеральную обработку собранного материала, по ее результатам будет дана оценка состояния промысловых запасов рыбы. Также будет разработан прогноз общих допустимых уловов и рекомендованных объемов вылова на последующие годы», - рассказал первый заместитель губернатора области Юрий Умеренко.

Чиновник отметил, что только за прошлый год в водоемы региона было выпущено в общей сложности почти 1 млн штук мальков разных видов рыб.