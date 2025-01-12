Вологжанин завоевал серебро I этапа кубка России по полиатлону

[ Спорт ]

Михаил Колесников завоевал серебряную медаль на I этапе кубка России по полиатлону. Соревнования в дисциплине троеборье прошли в городе Ковров Владимирской области с 9 по 12 января. Вологодскую область представили Михаил Колесников и Полина Елизарова.

В личном первенстве среди мужчин Михаил Колесников занял второе место. Спортсмен «СШОР №4» Череповца был лучшим в стрельбе, набрав 108 очков. В подтягивание Михаил занял 4 место, а в лыжной гонке на 10 км он был 8-й. В сумме это позволило череповчанину набрать 288 очков и завоевать серебряную медаль соревнований.

В турнире приняло участие около 50 спортсменов из Владимирской, Ивановской, Рязанской, Архангельской, Вологодской и Новосибирской областей.

Теги:
полиатлон серебро
 

Последние новости

Вологжанин завоевал серебро I этапа кубка России по полиатлону
Череповецкий миллионер не торопится забирать свой выигрыш
Александр Бастрыкин возмутился свалками в Череповецком районе
Лось погиб в ДТП с Ладой под Вологдой
Патриотическое творчество больше не в моде? Shaman вылетел из топ-5 артистов, востребованных на корпоративах
Вячеслав Володин обозначил позицию Госдумы по закону о маркировке видеоигр
«Чеваката» провела сложный поединок со ставропольской командой
Вологжане критично отнеслись к отчетам чиновников о качестве уборке дорог
ЦРУ контролирует WhatsApp. Вероятность блокировки мессенджера в России резко возросла
В России значительно повысились госпошлины при сделках с недвижимостью