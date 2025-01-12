Череповецкий миллионер не торопится забирать свой выигрыш

Череповчанин, который выиграл 1 млн рублей в новогодней национальной лотерее «Мечталлион», до сих пор не забрал свой выигрыш. Как сообщили в пресс-службе бренда всероссийских государственных лотерей, участник, который пока не связался с компанией, приобрёл билет в точке продаж компании «Балтлото» в ТРЦ «Макси» по адресу г. Череповец, пр. Победы, д. 200.

Победителя просят связаться с клиентским офисом лотереи и забрать свой выигрыш.

Как ранее сообщал NewsVo, в новогоднем тираже «Мечталлион» 1 января 2025 года на всех его участников было разыграно более 1 миллиарда рублей, при этом домохозяйка из ХМАО – Югры выиграла более 147 миллионов рублей, а ещё 41 участник из разных регионов, включая Вологодскую область, – по 1 миллиону рублей.