Александр Бастрыкин возмутился свалками в Череповецком районе

[ Общество ]

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту образования четырех несанкционированных свалок в Череповецком районе. В региональном управлении следкома уточнили, что свалки образовались из-за отсутствия регионального оператора.

«Несмотря на вступившее в законную силу решение суда, до настоящего времени работы по ликвидации объектов не выполнены. Многочисленные обращения результатов не принесли», - уточнили в ведомстве.

Помимо возбуждения уголовного дела, Александр Бастрыкин распорядился доложить о ходе первоначальных следственных действий.  

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Александр Бастрыкин несанкционированные свалки
 

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