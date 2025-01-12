Александр Бастрыкин возмутился свалками в Череповецком районе

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту образования четырех несанкционированных свалок в Череповецком районе. В региональном управлении следкома уточнили, что свалки образовались из-за отсутствия регионального оператора.

«Несмотря на вступившее в законную силу решение суда, до настоящего времени работы по ликвидации объектов не выполнены. Многочисленные обращения результатов не принесли», - уточнили в ведомстве.