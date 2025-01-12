Лось погиб в ДТП с Ладой под Вологдой

[ Происшествия ]

В Вологодском округе в ДТП погиб лось, выскочив перед автомобилем Лада Ларгус. Авария произошла накануне вечером на трассе Вологда-Новая Ладога около поворота на Новый Источник.

По информации газеты «Маяк», «Ларгуса» на трассе обогнал автомобиль, который ехал в попутном направлении. Водитель начал расчищать дворниками лобовое стекло и не заметил лося, выскочившего на дорогу. Только после сильного удара мужчина понял, что сбил животное.

Также повреждения получила Лада Гранта, которая ехала следом за Ларгусом. Машина врезалась в тушу погибшего сохатого.

Люди в ДТП с животным не пострадали.

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