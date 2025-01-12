Патриотическое творчество больше не в моде? Shaman вылетел из топ-5 артистов, востребованных на корпоративах

Неприятности продолжают преследовать певца Ярослава Дронова, больше известного под сценическим псевдонимом Shaman. Еще недавно вся страна обсуждала его развод, и вот теперь пришли новости, подтверждающие факт того, что его карьера пошла на спад…

Как пишет издание РБК, ссылаясь на данные агентства Toras Events, по итогам прошедших новогодних корпоративов, Shaman вылетел из ТОП-5 востребованных на данных мероприятиях. Самыми приглашенными артистами стали Леонид Агутин, Полина Гагарина, Баста и «Иванушки».

Главными хедлайнерами на корпоративах стали такие артисты, как Григорий Лепс, Люся Чеботина, Анна Асти, Zivert и «Руки вверх!».

«Это хедлайнеры первого эшелона», — пояснил владелец Toras Events Тарас Зобнин.

Вторым эшелоном среди самых приглашенных артистов на корпоративы идут Егор Крид и Джонни. Самым дорогостоящим коллективом стала группа “Ленинград” во главе со своим лидером Сергеем Шнуровым. Несмотря на противоречивые заявления спросом пользуется Валерий Меладзе, который просит за свои выступления 15 млн руб.

Несмотря на вылет из ТОП-5, Shaman продолжает пользоваться высоким спросом. Неужели народу надоело патриотическое творчество? Это не так. Одним из лидеров по приглашениям на частные выступления сегодня является Татьяна Куртукова, исполнительница легендарного хита «Матушка-земля». По имеющимся данным, певица оперативно повысила свой гонорар, который теперь начинается от 3 до 5 млн. руб.

Любой тренд на современной эстраде длится приблизительно 3 года, так что все сходится, и можно смело утверждать, что время Shaman на сцене подходит к концу.

