Стало известно, сколько детей родилось в 2024 году в Вологодской области

[ Общество ]

Региональные управления ЗАГС озвучили итоги рождаемости в 2024 году. Также названы самые популярные имена, которые родители давали малышам.

Как уточнили в пресс-службе губернатора Георгия Филимонова, всего в прошлом году родилось более 8200 детей. При этом чуть более трети (36%) вологжанок стали мамами впервые. Статут многодетных, в которых родились третьи четвертые дети, получили более 2000 семей.

Самым популярным у мальчиков стало имя Миша, у девочек на лидирующих позициях – Соня. Также в тройке популярных Александр, Артем, Ева и Есения.   

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