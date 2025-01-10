Стало известно, сколько детей родилось в 2024 году в Вологодской области

Региональные управления ЗАГС озвучили итоги рождаемости в 2024 году. Также названы самые популярные имена, которые родители давали малышам.

Как уточнили в пресс-службе губернатора Георгия Филимонова, всего в прошлом году родилось более 8200 детей. При этом чуть более трети (36%) вологжанок стали мамами впервые. Статут многодетных, в которых родились третьи четвертые дети, получили более 2000 семей.

Самым популярным у мальчиков стало имя Миша, у девочек на лидирующих позициях – Соня. Также в тройке популярных Александр, Артем, Ева и Есения.