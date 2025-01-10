Почему Россия может выиграть от присоединения Гренландии к США

Главная мировая политическая новость, это возможное присоединение Гренландии к США, по крайней мере такие меры озвучил Дональд Трамп. С одной стороны все это похоже на обычную авантюру, однако если данный сценарий станет реальностью, то Россия от этого может неплохо выиграть.

Переход Гренландии под юрисдикцию США может внести серьезный раскол как в Евросоюз, так и в НАТО. Не стоит забывать, что Дания, частью которой и является Гренландия, является участником Североатлантического альянса. Раскол в рядах этой организации для России очень даже выгоден.

Второй момент лежит в области международной юрисдикции. Если данные планы имеют под собой реальность, и США реально собрались присоединить к себе Гренландию, то произойдет факт изменения мировых границ, за что так рьяно сегодня воюет все то же США и НАТО, сами знаете где. Получается интересный момент, что присоединение Крыма к России это нонсенс, а все то же самое с Гренландией законно? Тогда по идее нужно признавать и другие территориальные изменения в мире.

Но и это еще не все. США всерьез обсуждают проведение в Гренландии референдума о будущем этой территории. И опять все идет по известному плану. Тот же Крым, а потом еще четыре территории вошли в состав России как раз на основе референдумов. Получается это законно? Хотя да, не для всех, а как посчитают США.

Ну давайте не будем обольщаться. Возможно все эти разговоры про Гренландию, это обычный информационный шум, который через определенное время утихнет. В ближайшие четыре года правления Трампа мы можем услышать еще и не такое. Хотя как знать, как все повернется в реальности, но об этом мы узнаем немного позже…

