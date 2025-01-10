В Вологодском округе угонщик «Мерседеса» врезался в дом хозяина машины

В Вологодском округе полицейские задержали угонщика автомобиля, который врезался в угол дома хозяина машины и скрылся с места происшествия.

Как сообщает пресс-служба областного Управления МВД России, житель поселка Майский обратился в полицию с заявлением о попытке угона его автомобиля «Мерседес Бенс». В автомобиле злоумышленник оставил мобильный телефон, благодаря чему полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 21-летний житель поселка Заря.

«Молодого человека доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания. По его словам, проходя мимо автомобиля, он увидел ключи в замке зажигания. Пешком добираться до дома ему не хотелось, и он решил воспользоваться чужим транспортным средством. Навыков вождения у него не было, поэтому далеко уехать он не смог», — рассказали в пресс-службе ведомства.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело о неправомерном завладении транспортным средством без цели хищения. Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.