В Вологде накажут родителей школьниц, сушивших ноги у «Вечного огня»

В областной столице сотрудники полиции составили административные материалы в отношении родителей девочек, сушивших ноги у мемориала «Вечный огонь».

Как сообщает пресс-служба областного Управления МВД России, накануне в соцсетях появилась видеозапись, на которой двое подростков подносят ноги к «Вечному огню» и снимают свои действия на видео.

Нарушительницами оказались две 13-летние вологжанки. В ходе разговора с инспектором по делам несовершеннолетних, в присутствии законных представителей, подростки вину признали и пообещали подобных хулиганских действий не совершать. С ними также были проведены профилактические беседы.