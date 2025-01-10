В Вологде накажут родителей школьниц, сушивших ноги у «Вечного огня»

В областной столице сотрудники полиции составили административные материалы в отношении родителей девочек, сушивших ноги у мемориала «Вечный огонь».
Как сообщает пресс-служба областного Управления МВД России, накануне в соцсетях появилась видеозапись, на которой двое подростков подносят ноги к «Вечному огню» и снимают свои действия на видео.
Нарушительницами оказались две 13-летние вологжанки. В ходе разговора с инспектором по делам несовершеннолетних, в присутствии законных представителей, подростки вину признали и пообещали подобных хулиганских действий не совершать. С ними также были проведены профилактические беседы.
«В отношении родителей школьниц составлены административные материалы по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию детей. Материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних г. Вологды для привлечения виновных лиц к ответственности», — рассказали в пресс-службе ведомства.