В Вологде накажут родителей школьниц, сушивших ноги у «Вечного огня»

[ Происшествия ]

Подростки

В областной столице сотрудники полиции составили административные материалы в отношении родителей девочек, сушивших ноги у мемориала «Вечный огонь».

Как сообщает пресс-служба областного Управления МВД России, накануне в соцсетях появилась видеозапись, на которой двое подростков подносят ноги к «Вечному огню» и снимают свои действия на видео.

Нарушительницами оказались две 13-летние вологжанки. В ходе разговора с инспектором по делам несовершеннолетних, в присутствии законных представителей, подростки вину признали и пообещали подобных хулиганских действий не совершать. С ними также были проведены профилактические беседы.

«В отношении родителей школьниц составлены административные материалы по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию детей. Материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних г. Вологды для привлечения виновных лиц к ответственности», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Теги:
подростки вечный огонь хулиганство
Фото: тг-канал "Онлайн Вологда"
 

Последние новости

Почему Россия может выиграть от присоединения Гренландии к США
В Вологодском округе угонщик «Мерседеса» врезался в дом хозяина машины
В Вологде накажут родителей школьниц, сушивших ноги у «Вечного огня»
Спортивный медиаофис региона возглавил журналист Павел Оралов
В Вологодском округе завершена реставрация дома-музея Александра Можайского
Воспитанник ФК «Краснодар» будет играть в составе вологодского «Динамо»»
В Вологде в феврале пройдет фестиваль ледяных скульптур
Грязовчанин поджег многоквартирный дом, чтобы убить знакомого
В Вологде открылся новый корпус Центра образования №23 «Созвучие»
МЧС предупредило об опасностях предстоящей оттепели