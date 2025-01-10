Спортивный медиаофис региона возглавил журналист Павел Оралов

Новую структуру – спортивный медиаофис Вологодской области возглавил журналист Павел Оралов. Структура была создана с нового года. Его задачей будет освещение спортивных событий региона, успехов профессиональных спортсменов, развития детского и массового спорта.

В настоящее время формируется команда спортивного медиаофиса, который будет тесно взаимодействовать со всеми профессиональными командами, спортивными федерациями, а также детско-юношескими спортивными школами.

«Впереди много интересной работы, будем делать наш вологодский спорт ещё известнее и медийнее», — заявил Павел Оралов.