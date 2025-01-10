В Вологодском округе завершена реставрация дома-музея Александра Можайского

В конце 2024 года завершилась масштабная реставрация объекта культурного наследия федерального значения «Дом-музей А.Ф. Можайского», расположенного в поселке Можайское Вологодского округа.

Реставрационные работы начались в мае 2023 года. Восстановлением усадьбы занималась компания «Вологодские реставраторы».

Здание, в котором в XIX веке жил и работал известный авиаконструктор Александр Можайский, получило вторую жизнь в рамках государственной программы «Наследие Вологодчины».

Реставраторам пришлось заменить 20% гнилых бревен. Помимо этого, был установлен новый железобетонный фундамент, заново подведены коммуникации (отопление, водопровод, канализация), проведены внутренние и фасадные работы, благоустроена приусадебная территория.

«В нашей работе редко обходится без сюрпризов, усадьба в Можайском не стала исключением. Мы обнаружили окна «обманки» и несколько исторически ценных досок старой обшивки, сделанных ручным способом на кованных гвоздях. Когда такие моменты встречаются – это интересно, мы стараемся их максимально сохранить и показать», – рассказал директор компании-подрядчика Владимир Новоселов.

В 2025 году за работу возьмутся музейщики. Им предстоит строительство новой экспозиции, объединяющей узнаваемую атмосферу усадьбы Котельниково и современное мультимедийное пространство.