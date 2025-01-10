Воспитанник ФК «Краснодар» будет играть в составе вологодского «Динамо»»

Алан Гиоев стал первыми новичком этого межсезонья футбольного клуба «Динамо». Воспитанник Академии «Краснодар» Алан Гиоев перебрался в вологодский клуб из московского «Велеса». Так же полузащитник выступал за «Балтика-БФУ», «Алания 2», «Ростов 2» и «Краснодар 2».

«С нетерпением жду дня, когда начнется тренировочный процесс, чтобы познакомиться с партнерами по команде и тренерским штабом. Команда показала отличные результаты и игру перед зимней паузой. Надеюсь, что вместе мы сможем еще больше побеждать, и радовать болельщиков красивой игрой и самоотдачей», - прокомментировал полузащитник свой переход в состав «бело-голубых».

Ещё одним новичком клуба стал Данил Сподарец. Последним местом игры левого полузащитника был клуб из Великих Лук «Энергия».

Оба игрока перешли в вологодскую команду на правах свободных агентов. Также «Динамо» продлило контракт с полузащитником Михаилом Лямзиным до конца сезона-2025.

12 января команда выходит из отпуска и начинает подготовку к новому сезону. 17 января «динамовцы» выедут в Новороссийск на первый тренировочном сбор. В рамках учебно-тренировочного сбора запланировано несколько контрольных матчей.