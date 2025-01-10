В Вологде в феврале пройдет фестиваль ледяных скульптур

[ Общество ]

В Вологде 10 февраля стартует третий городской фестиваль «Зима русского севера».

«Фестиваль ледяных скульптур проводится для того, чтобы развивать традиции Вологды, популяризировать и совершенствовать искусство мастеров художественной обработки льда. В нем могут принять участие команды численностью до двух человек. Ледяные фигуры могут быть как односкульптурными, так и многоскульптурными», – рассказала начальник управления по молодежной политике администрации Вологды Яна Филиппова.       

Перед фестивалем пройдет отборочный этап по эскизам ледяных фигур. На втором этапе, который пройдет с 14 по 16 февраля, мастера будут вырезать сами фигуры.

Денежный приз за 1 место составит 30 тысяч рублей, за второе – 20 тысяч и за третье – 15 тысяч рублей.

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