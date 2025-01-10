Грязовчанин поджег многоквартирный дом, чтобы убить знакомого

Жителю Грязовца предъявлено обвинение в убийстве, совершенном путем поджога многоквартирного дома. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Вологодской области.

По версии следствия, в ночь на 31 декабря 2024 года мужчина, будучи пьяным, решил убить своего знакомого. Для этого он поджег стену деревянного дома на улице Победы в Грязовце, после чего покинул место происшествия. Почти все жители дома спаслись от огня, кроме того самого знакомого. Он скончался во время пожара.

«В ходе первоначальных следственных действий следователями получены доказательства причастности злоумышленника к совершенному преступлению, он задержан, допрошен и в последующем заключен под стражу. По уголовному делу назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинская и пожарно-техническая для установления причин смерти и пожара», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Расследование уголовного дела продолжается.