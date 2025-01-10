В Вологде открылся новый корпус Центра образования №23 «Созвучие»

Более 250 школьников приступили к обучению в новом корпусе, капитальный ремонт которого был завершен в конце прошлого года. Всего в школе №23 проходят обучение 565 ребят.

«Ремонт во втором корпусе Центра образования №23 «Созвучие» проводился благодаря поддержке губернатора Вологодской области Георгия Филимонова. Сегодня дополнительный корпус школы открыли для занятий начальной школы и системы дополнительного образования. Этому событию рады как ученики, так и педагоги. Основные общеобразовательные предметы в 23 школе будут организованы в первую смену. Также второй корпус имеет свои просторные раздевалки и рекреации. Хочу отметить, что в 2025 году будет проведен капитальный ремонт внутренних помещений в основном здании Центра образования №23. Средства на это предусмотрены в бюджете города», – рассказала заместитель мэра города Вологды по социальным вопросам Ирина Гуляева.

В рамках капремонта специалисты благоустроили фасад здания, покрасили стены, выполнили монтаж потолков и полов, обновили кровлю, стеклопакеты и коммуникации в здании, отремонтировали входную группу. Все помещения оборудовали мебелью и современной техникой. На фасаде здания появились муралы с изображением балерины и нотного стана.

Центр образования №23 «Созвучие» был одной из школ, в которой был воплощен дизайн-проект «Школа – культурно-образовательный центр». На стенах, в коридорах и зонах отдыха появились высказывания об искусстве, портреты великих артистов, музыкантов и ученых. Помимо этого, были установлены большие панно с изображениями крупных российских городов и с информацией об их значении в жизни страны.

Во втором корпусе Центра образования №23 находятся 13 кабинетов начальных классов, в том числе кабинеты для индивидуальных занятий с музыкальными инструментами, кабинеты для групповых занятий по сольфеджио, музыкальной литературе, два больших хореографических зала и универсальная студия для проведения камерных мероприятий.