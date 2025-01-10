МЧС предупредило об опасностях предстоящей оттепели

[ Общество ]

Активный атлантический циклон принесет в Вологодскую область сильный снег с дождем. Не исключаются также такие явления, как ледяной дождь.

Погода в Вологодской области начнет меняться уже в ночь на субботу, сопровождаясь повышением температуры до +2 градусов, гололедными явлениями, а также налипанием мокрого снега на провода и ветви деревьев.   

«12 января возможно сохранение сильного снега по северо-западу области. На отдельных участках рек начнётся частичное ослабление ледового покрова, выход на лёд небезопасен», - уточнили в управлении МЧС.

В ведомстве напомнили, что выход на тонкий лед не безопасен. Также во время мокрого снега не следует стоять под незакрепленными конструкциями и не парковать под ними автомобили.

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