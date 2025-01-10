В вологодском министерстве здравоохранения новый руководитель

[ Общество ]

В министерстве здравоохранения Вологодской области назначен новый руководитель. Исполнять обязанности министра будет главврач Егорьевской больницы Подмосковья Николай Гонтюрёв. Об этом сообщает telegram-канал Подмосква.

По данным источника, Николай Гонтюрёв вступил в должность и.о. министра здравоохранения Вологодской области накануне Нового года.

Новоиспеченный министр Николай Гонтюрёв трудовую деятельность начал в Каширской ЦРБ. Он имеет высшее образование: окончил ординатуры Рязанского медуниверситета по хирургии, анестезиологии и реаниматологии. Также в этом вузе прошел подготовку по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье», а в Государственном университете управления — по специальности «Государственное и муниципальное управление». В 2022 году возглавил Егорьевскую больницу.

Кресло министра регионального здравоохранения стало вакантным после того, как бывший руководитель Дмитрий Ваньков, проработав в должности исполняющего обязанности чуть больше месяца, подал в отставку.

На официальном сайте регионального министерства здравоохранения информация о руководителе на данный момент отсутствует. 

минздрав  

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