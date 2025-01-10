В вологодском парламенте рассчитывают существенно увеличить посещаемость детских лагерей

Председатель Законодательного собрания Вологодской области Сергей Жестянников заявил о намерении существенно увеличить посещаемость детских лагерей отдыха к 2030 году. Вопросы организации отдыха и оздоровления детей обсуждались на совещании в Бабаеве. Встреча прошла под председательством спикера ЗСО Сергея Жестянникова.

Перед началом совещания состоялась экскурсия по лагерю «Камушки» - одном из немногих лагерей, где организованы зимние смены.

«Почему лагеря с зимними сменами можно пересчитать по пальцам одной руки, будем разбираться», - такими словами завершил обход территории спикер ЗСО.

Уже на совещании выяснилось, что на территории региона проживает 143,9 тыс. детей. В прошлом году 15,9 тыс. детей отдохнули в загородных лагерях на территории области, еще 2,3 тыс. детей – за ее пределами. При этом максимальная наполняемость детских лагерей – чуть более 17 тыс. человек.

«Этого явно недостаточно. Мы не понимаем, чем занимались в прошлом году больше 125 тыс. детей. И это при том, что Вологодская область – край лесов, рек и озер. Территория позволяет проводить время с пользой для здоровья и развития. Будем вести последовательную работу, к 2030 году нужно стремиться увеличить вдвое вместимость детских лагерей», - заявил Сергей Жестянников.

На совещании обсудили возможности детских лагерей по введению зимних смен и увеличению посещаемости в целом. Принято решение выстраивать предметный разговор с каждой организацией, обеспечивающей детский отдых, чтобы определить возможности для введения дополнительных смен. Основная проблема здесь в существующей инфраструктуре, в том числе коммунальной. Потребуется дополнительное вложение средств для ее обновления.

Одно из предложений - активнее вовлекать бизнес для проведения профильных смен. Привлекать спортивные и общественные организации к работе с детьми, больше внимания уделять патриотическому воспитанию.