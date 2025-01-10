Размер пенсий работающих пенсионеров вырастет уже в январе этого года

Размер пенсий работающих вологодских пенсионеров вырастет уже в январе этого года. Как пояснили в региональном отделении Социального фонда, повышение обеспечат всем получателям пенсий, однако рост выплат будет разным у тех, кто продолжает трудиться, и у тех, кто уже уволился.

«Согласно изменениям, пенсии работающих пенсионеров теперь подлежат индексации наравне с выплатами неработающих. До настоящего времени получить индексацию пенсионер мог только после увольнения. Теперь все пенсии будут индексировать независимо от выполнения трудовой деятельности», - рассказали в отделении Соцфонда.

При этом для работающих пенсионеров индексировать будут ту часть пенсии, которую он мог бы получать с учетом пропущенных индексаций, если бы был неработающим.

«Допустим, пенсия работающего пенсионера составляет 19 тысяч рублей. Будь он неработающим, получал бы 26 тысяч рублей. Индексации на 7,3% подлежит вторая сумма - именно 26 тысяч, а не 19. Сумма индексации составит 1898 рублей и будет прибавлена к той пенсии, которую пенсионер получает на данный момент - к 19 тысячам рублей. В итоге на руки он будет получать с января 2025 года 20 898 рублей», - объяснила управляющая отделением Социального фонда по Вологодской области Галина Королева.

Индексация с нового года была запланирована на уровне 7,3%. Однако правительство сохранило за собой право дополнительно увеличить пенсии в том случае, если рост цен по итогам года окажется выше указанного коэффициента.