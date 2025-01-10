Череповецкая спортсменка взяла бронзу кубка России по спортивному ориентированию

Череповчанка Полина Никанорова стала бронзовым призёром кубка России по спортивному ориентированию.

C 3 по 11 января в детском оздоровительном лагере «Огонёк» Уфимского района Башкортостана проходят соревнования среди лучших спортсменов по лыжным дисциплинам спортивного ориентирования.

На эти престижные состязания съехались лучшие спортсмены из 14 регионов страны. Участники демонстрируют не только физическую выносливость, но и навыки ориентирования на местности, а также волю к победе.

Спортсменка СШОР №4 города металлургов Полина Никанорова заняла третье место на дистанции лыжная гонка-лонг-общий старт.