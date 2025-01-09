Сергей Жестянников предложил распространить на всю Россию вологодский метод очистки сточных вод

Председатель Законодательного собрания Вологодской области Сергей Жестянников в новогодние праздники выехал на площадку, где прошли испытания метода очистки сточных вод. Один из авторов инновационного проекта – депутат, руководитель компании ООО «Держава-ЛТД» Анатолий Дианов.

В процессе работы очистных сооружений образуется иловый осадок, в котором содержатся бактерии и тяжелые металлы. Оборудование позволяет преобразовывать такой осадок в сырье для производства органического удобрения или почвогрунтов.

Технология основана на создании магнитного поля, в котором с добавлением реагентов происходит обеззараживание и нейтрализация патогенной микрофлоры и тяжелых металлов.

«Погружался в это направление, решил посмотреть, как проект работает на практике. Технология заинтересовала тем, что оборудование позволяет преобразовывать ил в сырье, которое подойдет для благоустройства, подсыпки дорог, посева травы, рекультивации свалки, а также, что особенно значимо, для сельскохозяйственных полей», - отметил Сергей Жестянников.

Спикер ЗСО подчеркнул, что вологодским проектом заинтересовалась Ленинградская область. Сергей Жестянников предполагает, что инновационную технологию в перспективе можно распространить по всей России.

Технология работает на отечественном оборудовании. Все процессы выполняются дистанционно. В сутки модуль готов перерабатывать 900 кубов ила.