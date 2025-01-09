В Череповце шесть человек эвакуировались из загоревшегося подъезда

Возгорание произошло сегодня ночью, 9 января. В пожарную охрану поступило сообщение, что в коридоре шестого этажа в девятиэтажке на Маяковского, 13 загорелась тумба.

Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС России во Вологодской области, жильцы успели залить огонь водой. Шестеро человек эвакуировались на улицу и уже там встретили сотрудников МЧС. В результате возгорания, помимо тумбы, были повреждены электрические провода, расположенные во встроенной в стену шахте.

Возможными причинами пожара специалисты МЧС считают неосторожное обращение с огнём со стороны неустановленных лиц или поджог.