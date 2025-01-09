Завтра в Вологду приедет поезд Деда Мороза

Поезд Деда Мороза в пятницу, 10 января, прибудет в Вологду. По этому случаю на железнодорожном вокзале будет проводиться праздничная программа. На следующий день, 11 января, поезд сказочного деда сначала приедет в Котлас, затем вернется в свою резиденцию в Великий Устюг.

«Передвижная резиденция Деда Мороза – по-новогоднему оформленный поезд, в котором главный волшебник путешествует по стране и принимает гостей. По заранее приобретенным билетам проходят квесты, чаепитие, представления в кукольном театре. Для свободного посещения открыты сувенирная лавка, фотокупе, вагон-ресторан и буфет», - рассказали в службе корпоративных коммуникаций СЖД.

Известно, что в Вологде праздничная программа пройдет с 17.30 до 21.30 10 января, в Котласе с 8.05 до 9.05 11 января, а в Великом Устюге в тот же день с 12.00 до 13.00.

В этом сезоне поезд Деда Мороза проехал более 30 тысяч километров и посетил более 60 российских городов.