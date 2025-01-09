Следствие возбудило уголовное дело после гибели череповчанки и 14-летней девочки

В Череповце сотрудники регионального управления следкома возбудили уголовное дело после гибели на пожаре 39-летней женщины и ее 14-летней падчерицы. Происшествие случилось рано утром 1 января в квартире пятиэтажного дома на Советском проспекте. Хозяин квартиры, который являлся отцом погибшей девочки, доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

«Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ). Назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы для установления причин смерти, определения причины и очага пожара. Рассматривается версия неосторожного обращения с огнем при курении», - рассказали в региональном управлении следственного комитета.