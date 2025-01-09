От потепления к резкому похолоданию: что ожидать вологжанам от погоды

Вологодские синоптики рассказали о погоде в регионе на несколько ближайших дней. По их словам, после вчерашнего потепления Вологодскую область пересечет холодный фронт и ночные температуры в отдельных районах опустятся до -5 градусов.

Еще холоднее будет в ночь на пятницу, когда столбики термометров будут показывать до -7 градусов.

«Похолодание будет недолгим, уже в ночь на субботу регион окажется под влиянием теплого атмосферного фронта очередного атлантического циклона. Усилится снег, местами не исключена метель, температура воздуха составит до -1 градуса. На фоне потепления в отдельных районах прогнозируются гололеды, утром и днем осадки перейдут в мокрый снег, местами в дождь. В дневные часы на большей территории до +2 градусов», - рассказали в вологодском Гидрометцентре.

Такая погода сохранится до воскресного дня, когда циклон начнет покидать регион и температура начнет понижаться.

Резкое похолодание придет в Вологодскую область в ночь на понедельник, когда температура при прояснениях опустится до -15 градусов. Однако уже во вторник ожидается приход нового циклона, который принесет очередную порцию теплого воздуха.