Россельхознадзор назвал новые направления экспорта вологодского леса

За 2024 год из Вологодской области отправлено на экспорт 1,2 млн кубометров лесоматериалов. Такие данные приводит межрегиональное управления Россельхознадзора. Сотрудники ведомства проконтролировали поставки за рубеж 1 276 тысяч кубометров вологодских лесоматериалов.

Почти 2/3 от этого объема древесины – 888 тысяч кубометров были поставлены в Китай. Также лес отправлялся в Египет (89 тыс. куб. м), Ирак (51 тыс. куб. м), Турцию (48 тыс. куб. м) Индию (39 тыс. куб. м), Корею (33 тыс. куб. м), Узбекистан (29 тыс. куб. м), Вьетнам (27 тыс. куб. м), Иран (18 тыс. куб. м) и Беларусь (14 тыс. куб. м).

Новыми направлениями экспорт вологодского леса стали Иордания, Ливан, Саудовская Аравия и Шри-Ланка.