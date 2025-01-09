«Северсталь» не смогла удержать счет в матче против «Авангарда»

Череповецкая «Северсталь» не смогла удержать победный счёт в матче против омского «Авангарда».

В первом периоде отличились Данил Аймурзин, забросивший свою 24 шайбу и Алексей Кручинин. На старте второй трети матча Кирилл Пилипенко довёл преимущество череповчан до трех шайб, но вскоре гости два гола отыграли. Никите Холодилину понадобилось 63 секунды, чтобы оформить дубль. На это уже своим дублем ответил череповчанин Пилипенко, отправив команды на второй перерыв при счёте 4:2.

На старте третьей двадцатиминутки «ястребы» вновь сократили отставание до минимума. Затем Николай Чебыкин, забросив первую шайбу за «Северсталь», третий раз сделал преимущество «сталеваров» в две шайбы, но удержать его хозяева не смогли. Гости в середине третьего периода сначала реализовали большинство, а за полторы минуты до финальной сирены сравняли счёт - 5:5. Овертайм победителя не выявил, а в серии послематчевых буллитов череповчане смогли реализовать только одну попытку из пяти, гости же дважды пробили Константина Шостака. Итог матча - поражение «Северстали» со счётом 5:6.

«Соперник в хорошей форме, на ходу. Мы понимали это, серьёзно готовились. Но, увы, то преимущество, которое мы приобрели в начале – эту игру мы не смогли довести до конца из-за потери концентрации», - сказал после игры главный тренер череповчан Андрей Козырев.

Этой игрой «Северсталь» завершила трехматчевую домашнюю серию, в которой набрала 3 очка из 6 возможных.

Следующий матч череповчане проведут 12 января. На выезде сыграют с подмосковным «Витязем», который сейчас идёт на предпоследнем месте на Западе. «Северсталь» занимает 6 строчку, набрав 53 очка в 43 играх.