Школьница попала в жесткое ДТП в Вологде

Девочка угодила под колеса автомобиля. Авария произошла 8 января около пяти часов вечера неподалеку от Ильюшинского бульвара. Пешеход пересекала дорогу на красный сигнал светофора.

«Видели, что подросток попала под машину, водитель даже не успел затормозить. От удара школьница пролетела несколько метров. Мы вызвали «скорую» помощь. Медики и полиция быстро прибыли на место. Пострадавшую осмотрели и увезли в больницу», - рассказали очевидцы.