Школьница попала в жесткое ДТП в Вологде

[ Происшествия ]

Девочка угодила под колеса автомобиля. Авария произошла 8 января около пяти часов вечера неподалеку от Ильюшинского бульвара. Пешеход пересекала дорогу на красный сигнал светофора.

«Видели, что подросток попала под машину, водитель даже не успел затормозить. От удара школьница пролетела несколько метров. Мы вызвали «скорую» помощь. Медики и полиция быстро прибыли на место. Пострадавшую осмотрели и увезли в больницу», - рассказали очевидцы.

По официальной информации областного УМВД, девочке 13 лет. Ее госпитализировали в детскую больницу.

Теги:
ДТП авария пешеход девочка
УМВД России по Вологодской области
 

Последние новости

Школьница попала в жесткое ДТП в Вологде
Ильхам Алиев сделал резкое заявление. Конфликт Между Арменией и Азербайджаном вышел на новый уровень конфронтации
Байкеры из Вологды совершили экспедицию на край Земли
Спасти шпроты: в Прибалтике все больше звучит предложений за смягчение санкций против России
Катание на болотоходе закончилось для вологжанина плачевно
Вологжанин чуть не зарезал сожительницу во время ремонта
Трое пожарных вытащили свинью из горящего хлева
Георгий Филимонов выпил
Соседи вологжан пожаловались Владимиру Путину на отсутствие медицины и дорог
В России объявили старт реформы высшего образования