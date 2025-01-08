Ильхам Алиев сделал резкое заявление. Конфликт Между Арменией и Азербайджаном вышел на новый уровень конфронтации

[ Политика ]
Автор:
Иван Гордеев

Ильхам Алиев

За последние несколько дней президент Азербайджана сделал сразу несколько резких заявлений. В первом случае он, не дожидаясь официальных результатов расследования, потребовал наказать россиян, виновных в крушении самолета авиакомпании AZAL. А сегодня Алиев сделал резкий выпад в сторону своего армянского коллеги. 

В частности азербайджанский лидер назвал  Армению "фашистским государством" и пригрозил уничтожить этот фашизм

"Армения - фашистское государство, сформированное лидерами с фашистской идеологией за последние 30 лет. Она представляет собой региональную угрозу. Фашизм в Армении должен быть уничтожен. Его уничтожит либо руководство Армении, либо мы. Другого выбора нет", - подчеркнул политик. 

Алиев заявил, что Азербайджан не собирается наблюдать за развитием ситуации со стороны за накачкой оружием Армении, и потребовал от Пашиняна немедленно прекратить этот процесс. 

Спонсоры Армении, которыми являются Франция и другие страны, вооружающие режим Пашиняна, должны отменить все соглашения, а поставленное оружие обязаны забрать обратно. 

Алиев дал четко понять, что если Еревану не нужен мирный договор, то решать проблемы будут военным путем.

Еще недавно между Арменией и Азербайджаном был закрыт вопрос по проблеме Нагорного Карабаха, и вот теперь обе страны опять стоять на пороге конфронтации. Если не удастся договориться мирным путем, то мы можем стать свидетелями очень серьезного, а главное, очень кровопролитного конфликта…
 

Теги:
война политика
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