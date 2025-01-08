Спасти шпроты: в Прибалтике все больше звучит предложений за смягчение санкций против России

[ Экономика ]
Автор:
Иван Гордеев

Шпроты

Вот уже на протяжении двадцати лет страны Прибалтики являются полноправными членами ЕС. Безусловно вхождение в этот союз дал импульс для их развития. Сегодня политики из стран Балтии находятся на самых высоких постах в руководстве Евросоюза. И вроде бы все хорошо, но есть один нюанс.

Европейские покупатели не особо торопятся покупать товары, произведенные в странах Прибалтики, предпочитая другие вкусы и следуя старым традициям. В частности исконный прибалтийский продукт шпроты теряет свои рынки сбыта. И ситуацию можно было исправить, если шпроты продавать в Россию, но в дело вмешалась политика.

Как известно, именно политики Прибалтики являются самыми рьяными сторонниками антироссийских санкций, и заблокировали любую возможность для торговли с Россией. Быть ведущей силой в ЕС почетно для прибалтийских малышей, но как объяснить бизнесу, что нужно потерпеть?

Понемногу среди политиков Прибалтики наступает протрезвление. Как пишет агентство LRT, в Вильнюсе все чаще звучат призывы смягчить торговые санкции, которые рикошетом бьют по местным производителям. Например, спикер Сейма и лидер Демократического союза «Во имя Литвы» Саулюс Сквернялис заявил, что санкции должны работать, но при этом не должны приносить литовскому бизнесу убытки. 

Когда мы говорим о санкциях, мы должны говорить о том, что они, прежде всего, должны иметь эффект и реально работать, и не должно быть так, что Литва, наш бизнес, наша экономика должны нести все бремя и убытки из-за введенных санкций. Мы не должны выделяться на фоне других государств и подрывать таким образом свою экономику – сообщил политик.

По мнению Сквернялиса, успешное развитие экономики, это залог наполняемости бюджета, а значит и возможность больше средств направлять на укрепление обороны. Именно поэтому он рекомендовал Министерству экономики и инноваций смягчить санкционное давление в отношении Москвы. Нет, он не выступает за полную отмену антироссийских санкций, а только за смягчение тех, которые помогут развиваться литовскому бизнесу.

Что решит литовской правительство пока не ясно, но есть один нюанс, а никто не подумал, как на все это ответит российское правительство, ведь за это время и российские производители научились неплохо делать шпроты…
 

Теги:
экономика Торговля
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