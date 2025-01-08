Вологжанин чуть не зарезал сожительницу во время ремонта

Преступление произошло 5 января в одном из населенных пунктов Тотемского округа. 57-летний местный житель во время поклейки обоев поссорился с сожительницей. Из-за возникших разногласий мужчина вонзил нож в спину своей обидчице. 55-летняя женщина получила повреждение четвертого грудного позвонка, задет спинной мозг.

По факту причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. По данным пресс-службы судов области, подозреваемого арестовали. Под стражей он будет находиться до 5 марта текущего года.