Трое пожарных вытащили свинью из горящего хлева

Хрюша никак не хотела покидать дом. Пожар произошел накануне в одном из частных подворий Вологодского округа. Там загорелись хозпостройки, где находились поросята и куры.

На тушение выезжали 13 пожарных и 3 единицы техники, рассказали в областном ГУ МЧС. Сотрудники ведомства вывели из сарая животных и птиц. Но самая крупная свиноматка не спешила покидать родной хлев. Тогда специалисты втроем вытащили хавронью на воздух.