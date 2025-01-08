Трое пожарных вытащили свинью из горящего хлева

Хрюша никак не хотела покидать дом. Пожар произошел накануне в одном из частных подворий Вологодского округа. Там загорелись хозпостройки, где находились поросята и куры.
На тушение выезжали 13 пожарных и 3 единицы техники, рассказали в областном ГУ МЧС. Сотрудники ведомства вывели из сарая животных и птиц. Но самая крупная свиноматка не спешила покидать родной хлев. Тогда специалисты втроем вытащили хавронью на воздух.
Сначала показалось, что она сильно обгорела. Но окрас объяснился породой животного. Здоровью черной свиньи ничего не угрожает. Причина пожара выясняется.