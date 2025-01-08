Трое пожарных вытащили свинью из горящего хлева

[ Происшествия ]

Хрюша никак не хотела покидать дом. Пожар произошел накануне в одном из частных подворий Вологодского округа. Там загорелись хозпостройки, где находились поросята и куры.

На тушение выезжали 13 пожарных и 3 единицы техники, рассказали в областном ГУ МЧС. Сотрудники ведомства вывели из сарая животных и птиц. Но самая крупная свиноматка не спешила покидать родной хлев. Тогда специалисты втроем вытащили хавронью на воздух.

Сначала показалось, что она сильно обгорела. Но окрас объяснился породой животного. Здоровью черной свиньи ничего не угрожает. Причина пожара выясняется.

Теги:
свинья животные пожар МЧС происшествия
ГУ МЧС РФ по Вологодской области
 

Последние новости

Катание на болотоходе закончилось для вологжанина плачевно
Вологжанин чуть не зарезал сожительницу во время ремонта
Трое пожарных вытащили свинью из горящего хлева
Георгий Филимонов выпил
Соседи вологжан пожаловались Владимиру Путину на отсутствие медицины и дорог
В России объявили старт реформы высшего образования
В Вологде автомобиль врезался в остановку
В Законодательном собрании Вологодской области создадут ещё одну комиссию
Министерство региональной безопасности Вологодской области получит дополнительные полномочия
Администрация Вологды продаёт многоквартирный дом