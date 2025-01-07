В России объявили старт реформы высшего образования

В России объявлено о реформе высшего образования, которая начнется с 1 сентября 2026 года. Все главные изменения связаны с выходом нашей страны из Болонской системы, из-за ее неэффективности.

Новая система высшего образования будет разделена на три уровня обучения: базовое высшее, специализированное высшее и аспирантура. Бакалавриат в России прекратит существование. Студенты, которые уже учатся, смогут завершить обучение по программе бакалавриата без перехода к новой модели образования.

Базовый уровень высшего образования будет длиться, как и прежде 5-6 лет.

Обучение на втором этапе будет длиться от 1 до 3 лет. Сюда будут включены магистратура, ординатура, а также ассистентура-стажировка.

После чего выпускники первого и второго уровня смогут поступить на третью ступень.

Реформа высшего образования не затронет медицинские ВУЗы.

В Министерстве образования пояснили необходимость изменений тем, что за 4 года практически невозможно подготовить квалифицированных специалистов. Основной упор реформы будет направлен ориентации на практические знания.

Также стало известно, что ЕГЭ останется.

Для перехода на новую систему высшего образования, ВУЗы будут должны изменить учебные программы, методические материалы и переподготовить преподавателей. Для этого потребуется время и дополнительное финансирование. Будем надеяться, что будущие изменения пойдут нашему обществу только на пользу…

