В Вологде автомобиль врезался в остановку

Авария произошла накануне вечером на Пошехонском шоссе рядом с Вологодским молочным комбинатом.

«Быстро летел, но что-то пошло не так», — прокомментировал вологжанин, опубликовавший видео с ДТП в соцсетях.

«Чуть умную остановку не снёс», «Про эти треугольники летом спорили, вот результат. Откинул, как мяч машину», «При заносе на переднем приводе надо добавить газ, а не давить тормоз, как тут», «А если больше нет газа?», «На дорогах гололёд, зачем так гнать?», «Занесло, наверное», «Ещё один быстролёт», «Там место притяжения, наверное. Два месяца назад произошло ДТП», «Не тупит. Не тошнит. Умеет ездить. Чётко контролирует машину на скорости 100-105 километров в час», — комментируют жители областной столицы.