4 главные проблемы, с которыми может столкнуться российская экономика в 2025 году

Вот и наступил 2025 год. Через пару дней закончатся новогодние каникулы, и страна войдет в свой привычный трудовой ритм. Стоит признать, что ушедший год для российской экономики был весьма удачным. Однако в 2025 году нашу экономику ждут сразу несколько испытаний.

Первая проблема, с которой может столкнуться Россия, это стагфляция. Высоки ставки по кредитам охладили деловой климат, экономика демонстрирует замедление, однако цены при этом пока продолжают свой рост. Эти два фактора и могут спровоцировать негативный процесс в стране.

Вторая проблема, с которой может столкнуться российская экономика, уже частично упоминали выше, это замедление. По имеющимся данным, рост ВВП России за 2024 года может составить 3,8-4%. Однако по прогнозу на 2025 года, этот показатель может снизиться до 2,5-2,8%. На фоне проблем мировой экономики, этот результат не будет выглядеть таким уж мрачным, но все же очевидно, что замедление несет свои проблемы. В частности бюджет России может не достигаться определенных средств.

Человеческий фактор, еще одна довольно серьезная проблема. Дефицит высококвалифицированных кадров может стать серьезным препятствием для развития экономики. Нехватка инженеров, могут негативно сказаться на промышленном секторе экономики. Самое пугающее, что эта проблема с годами будет только усугубляться.

Высокие налоги также могут негативно сказаться на экономических результатах многих предприятий. Повышение налогов должно решить проблему наполняемости бюджета и выполнения всех обязательств государства перед населением, однако данный фактор больно ударит по прибыли многих предприятий, что в свою очередь негативно скажется на инвестиционной деятельности. Это грозит дальнейшим замедлением всей российской экономики.

Хочется верить, что Правительство РФ осознает всю опасность, и будет своевременно предпринимать необходимые действия, чтобы не допустить кризисных явлений…

