«Северсталь» взяла реванш за крупное поражение у московского «Спартака»

Череповецкая «Северсталь» обыграла московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Уже на первых минутах гости получили двухминутный командный штраф за нарушение численного состава, которым воспользовались череповчане, реализовав большинство. Данил Аймурзин забросил свою 23 шайбу и набрал сотое очко в КХЛ.

Спустя две минуты Иван Подшивалов переправил шайбу с пятака, увеличив преимущество «сталеваров» до двух шайб, а за пять с половиной минут до первого перерыва Владимир Грудинин сделал счёт 3:0.

На старте второго периода «Спартак» реализовал буллит. Однако уже в середине основного времени игры Михаил Котляревский забросил первую шайбу за «Северсталь» и вернул преимущество своей команды в три гола.

Незадолго до второго перерыва москвичи вновь сократили отставание, а за две с половиной минуты до сирены об окончании третьей двадцатиминутки преимущество череповчан сократилось до минимума. После чего «красно-белые» пошли на риск, заменив вратаря шестым полевым игроком, чем воспользовался Кирилл Пилипенко, отправив шайбу в пустые ворота и принеся победу «Северстали» со счётом 5:3.

«Сегодня нам было необходимо реабилитироваться за прошлую игру. Нам это удалось. Игра получилась нервозная в концовке. Мы сами себе придумали эти проблемы, передав инициативу «Спартаку», - прокомментировал результаты игра главный тренер череповчан Андрей Козырев.

Следующий матч «Северсталь» проведет 8 января против омского «Авангарда». Обе команды занимают 6 строчку в своих конференциях.