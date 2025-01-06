Курьеров обвинили в технологической отсталости российской экономики

Благодаря курьерам многие россияне уже давно привыкли к тому, что можно не ходить в магазин. Достаточно сделать заказ онлайн, немного доплатить, и все тебе принесут домой. Зарплаты курьеров бьют рекорды. В российских СМИ регулярно появляются публикации, что оплата труда простого доставщика пиццы превышает заработную плату инженера. Основатель и президент рекрутингового портала Superjob Алексей Захаров считает такую ситуацию в российской экономике ненормальной.

В своем интервью изданию «БИЗНЕС Online» он обвинил курьеров в технологической отсталости российской экономики.

По мнению Захарова, молодежи сейчас стремится работать именно курьерами, при том в России имеется острый дефицит работников в таких сферах, как образование, медицина, и производство. Но и это еще не все.

Благодаря курьерам, по мнению собеседника «БИЗНЕС Online», государство ежегодно теряет 3-4 трлн. руб. Это происходит из-за того, что данная сфера находится в серой зоне, а использование труда самозанятых лишает бюджет дополнительных доходов.

Сложившуюся ситуацию эксперт охарактеризовал как экономический абсурд. С одной стороны сегодня сфера услуг в России считается одной из самых лучших в мире, однако при этом у нас не хватает огромного количества людей там, где они действительно нужны.

Правда Захаров не смог провести идеальный рецепт решения данной проблемы. Привлечь работников в другие сферы экономики можно более высокой заработной платой. Но у каждого показателя есть своя экономическая обоснованность. На данный день треть всех вакансий в России закрывают мигранты, но и этот источник имеет свой потолок. В итоге мы опять приходим к тому, что российскому бизнесу необходимо активнее внедрять современные технологии, которые позволят высвободить занятую рабочую силу. Однако это стоит денег, да и все технологические решения являются импортными и разработками. Вот и получается, что это не только абсурд, но еще и тупик…