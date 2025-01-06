Как Россия обогнала США и ЕС по стоимости электричества, и почему тарифы на услуги ЖКХ необходимо снижать



На днях заместитель министра энергетики Евгений Грабчак сделал весьма резонансное заявление о том, что в России закончилась эра дешевой электроэнергии. И для того, чтобы в этот сектор экономки пошли инвестиции, необходимо поднимать тарифы на электроэнергию. в 2-3 раза. Но есть и другое мнение, которое гласит, что стоимость электричества в нашей стране стало дороже, чем в ряде развитых стран.

Данное утверждение еще в 2023 году доказал в своей научной работе генеральный директор Института проблем энергетики, доктор технических наук, профессор Борис Нигматулин.

В качестве примера он привел затраты конечных потребителей электроэнергии в долях ВВП. В частности в России этот показатель еще год назад был одним из самых высоких, и составил 4,2%. Для сравнения в Китае аналогичный показатель равен 4%, еще в 8-ми странах он равен 2,9%, а самый низкий показатель в США - 1,8%.

В связи с приведенными цифрами, Нигматуллин считает, что в России нельзя повышать тарифы на электроэнергию, а наоборот их нужно снижать. По мнению эксперта, чтобы наша экономика стала конкурентоспособной, поэтому затраты российских конечных потребителей электроэнергии в долях ВВП должны быть снижены минимум на 33%, а еще лучше на 50%, чтобы достигнуть аналогичного показателя как в США.

По мнению Нигматулина, снижение цены на электроэнергию должно стать важнейшей задачей Энергетической стратегии России до 2035 года.

Парадокс российской действительности заключается в том, что у нас имеются излишки энергетических мощностей приблизительно 40 ГВт. И по законам рынка, электроэнергия должна дешеветь. Однако жадность и непомерные аппетиты и лоббистские возможности собственников и топ-менеджеров генерирующих и сетевых компаний делают свое дело.

Все доводы о том, что в России самая дешевая электроэнергия не выдерживают никакой критики. Методика перевода цены на электроэнергию в доллары по валютному курсу ЦБ является абсолютно неправильной. Такой подход губителен для российской экономики, и в конечном итоге приведет к экономическому кризису.

Интересный подход. Но одно понятно, что российские владельцы генерирующих компаний отказываются модернизировать производство и переходит на энергоэффективные технологии. А как с этим бороться, это отдельный вопрос…

