Улицу Гончарную после прорыва канализации полностью восстановят не раньше весны

Улица Гончарная после прорыва сетей канализации будет полностью восстановлена только с началом сезона дорожных работ. Как пояснил мэр Вологды Андрей Накрошаев, движение по Гончарной было восстановлено сегодня около полудня после ликвидации аварии на канализационных сетях.

«Дал поручение отремонтировать дорогу на этом участке литым асфальтом. Это необходимо, чтобы не снижалась пропускная способность. Когда начнется сезон дорожных работ, восстановим здесь полноценное асфальтовое покрытие», - уточнил Андрей Накрошаев.