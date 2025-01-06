Потепление ждет вологжан после Рождества

Сегодня, 6 января, на территории Вологодской области еще сохранится умеренно морозная погода, температура воздуха составит -7, -12 градусов, а местами, преимущественно по востоку, пройдет небольшой снег.

В Рождественскую ночь, под влиянием промежуточного гребня антициклона столбики термометров опустятся до -9, -14 градусов, по востоку при прояснениях до -16 градусов.

Днем, 7 января, характер погоды начнет меняться. Под влиянием теплого атмосферного фронта, на западе пойдет снег, возможна метель, температура по области составит от -5 до -10 градусов. К вечеру зона ненастной погоды охватит всю область.

В ночь на среду, 8 января, под влиянием циклона в регионе пройдет умеренный, местами сильный снег с метелью. Температура воздуха поставит -6, -11 градусов. Днем же, из-за выноса теплого атлантического воздуха, по юго-западу региона, включая областную столицу, температура воздуха повысится до 0, +2 градусов, будет идти мокрый снег. Потепление также будет сопровождаться гололедом. По северу и востоку тем временем температурный фон останется отрицательным: -2,-4 градуса.

В ночь на четверг, 9 января, влияние циклона сохранится, местами возможно налипание мокрого снега на провода и ветви деревьев. Днем по юго-западу ожидается слабая оттепель, при этом усилится ветер и сохранится гололед.

Самыми теплыми днями недели станут 8-9 января. Среднесуточная температура превысит норму на 4-8 градусов, после чего вновь немного похолодает.